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    05 июля 2021, 16:25

    Более 1,3 тысячи человек привились от коронавируса в парках Подмосковья в воскресенье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Для комфорта жителей Подмосковья пункты вакцинации развернули в десяти парках и двух музеях в прошедшее воскресенье. Лишь за один день прививки в этих точках сделали более 1,3 тысячи человек.

    Более 1,3 тысячи человек привились от коронавируса в парках Подмосковья в воскресенье | Изображение 1

    Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, такие пункты в воскресенье работали в Балашихе, Ногинске, Химках, Одинцове, Ленинском, Коломне, Клину и Чехове.

    Чтобы вакцинация была максимально доступна всем желающим мы развернули пункты в самых проходимых парках Подмосковья

    Светлана Стригункова.

    Прививки делали без предварительной записи, подчеркнула Стригункова.

    Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

    Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.