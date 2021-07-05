Более 1,3 тысячи человек привились от коронавируса в парках Подмосковья в воскресенье

Для комфорта жителей Подмосковья пункты вакцинации развернули в десяти парках и двух музеях в прошедшее воскресенье. Лишь за один день прививки в этих точках сделали более 1,3 тысячи человек.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, такие пункты в воскресенье работали в Балашихе, Ногинске, Химках, Одинцове, Ленинском, Коломне, Клину и Чехове. Чтобы вакцинация была максимально доступна всем желающим мы развернули пункты в самых проходимых парках Подмосковья Светлана Стригункова. Прививки делали без предварительной записи, подчеркнула Стригункова. Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122. Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.