Свыше 60 тысяч человек привились от коронавируса в МФЦ Подмосковья в июле

Прививку от коронавируса в МФЦ Подмосковья сделали свыше 60 тысяч человек в июле. Прийти на вакцинацию можно без предварительной записи.

Процедура доступна в 32 офисах. Они находятся в 27 городских округах, подчеркнул глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

За месяц количество вакцинированных в МФЦ жителей выросло на 61 тысячу человек Максим Рымар.

Всего в стационарных и мобильных пунктах вакцинации в МФЦ Подмосковья привились 98 тысяч человек.

Процедуру проводят врачи поликлиник. Они строго соблюдают все санитарные требования.

Как попасть на прививку?

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.