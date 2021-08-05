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    05 августа 2021, 10:18

    Свыше 60 тысяч человек привились от коронавируса в МФЦ Подмосковья в июле

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Прививку от коронавируса в МФЦ Подмосковья сделали свыше 60 тысяч человек в июле. Прийти на вакцинацию можно без предварительной записи.

    Свыше 60 тысяч человек привились от коронавируса в МФЦ Подмосковья в июле | Изображение 1

    Процедура доступна в 32 офисах. Они находятся в 27 городских округах, подчеркнул глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

    За месяц количество вакцинированных в МФЦ жителей выросло на 61 тысячу человек

    Максим Рымар.

    Всего в стационарных и мобильных пунктах вакцинации в МФЦ Подмосковья привились 98 тысяч человек.

    Процедуру проводят врачи поликлиник. Они строго соблюдают все санитарные требования.

    Как попасть на прививку?

    Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

    Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

    Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.