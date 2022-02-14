Почти 24 тысячи человек дистанционно запросили оформление больничного в Подмосковье за неделю

Более 23,8 тысячи жителей Подмосковья дистанционно обратились за оформлением больничного на прошлой неделе. Эта услуга появилась недавно и сразу оказалась востребованной. Особенно популярна она в Подольске, Балашихе и Одинцове.

Это отметил первый заместитель министра государственного управления Подмосковья Алексей Бирюков.

Мы проанализировали в ЦУР заявки на выдачу и закрытие дистанционных больничных листов. За последнюю неделю к нам обратились почти 24 тысячи человек Алексей Бирюков.

По его словам, количество обращений оказалось настолько большим, что в некоторых округах сейчас есть западание по отработке заявок.

«Коллеги стараются быстро все устранять — количество просрочек снижается. Держим на контроле», — сообщил Бирюков.

Открыть и закрыть больничный лист в Подмосковье теперь можно по телефону 122.

Ранее стало известно, что работающие на горячей линии 122 студенты из Подмосковья начнут получать 16 тысяч рублей в месяц. Оплачивать их труд распорядился губернатор региона Андрей Воробьев.