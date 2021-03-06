Тысячам жителей Подмосковья спишут штрафы за долги по вывозу мусора

Более 250 тысяч жителей Московской области задолжали за вывоз отходов. УК «Региональный оператор» спишет им штрафы в качестве меры поддержки. В сложное время пандемии не все собственники частных домов могли себе позволить платить за вывоз мусора.

Как сообщили в УК «Региональный оператор», списание затронет пени, начисленные с начала прошлого года по март 2021 года.

Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский региональные операторы простят людям все штрафы за это время, если они погасят основной долг до конца марта. Общая сумма задолженности владельцев домов за вывоз отходов в этих городских округах превышает миллиард рублей.

«Давая возможность списать накопленные штрафы, региональные операторы идут навстречу тем жителям, чей доход снизился за время пандемии. Такая мера социальной поддержки снизит финансовую нагрузку на собственников частных домов», — говорится в сообщении «Регионального оператора».

Основной долг, чтобы не платить штрафы, можно погасить на сайте «Регионального оператора», через личный кабинет МосОблЕирц, в отделениях «Почты России», по реквизитам в банке, через терминал или мобильное приложение. Платежи тех, кто уже успел погасить штраф, пересчитают. Внесенная сумма пойдет в счет оплаты услуги по вывозу отходов в следующем месяце.