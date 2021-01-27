Более тысячи ветеранов из Подмосковья получат выплаты к 77-летию снятия блокады Ленинграда

Более тысячи ветеранов из Московской области получат единовременную выплату в размере трех тысяч рублей к 77-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

Выплаты назначили в связи с празднованием 77-й годовщины снятия блокады города Ленинграда. Деньги получат участники Великой Отечественной войны, у которых есть медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда».

«Размер единовременной выплаты составляет три тысячи рублей, ее получат 1036 ветеранов», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она уточнила, что заявление на выплату писать не нужно, ее начислят автоматически.