Подмосковье 25 апреля 2023, 10:41 Тысяча предпенсионеров Подмосковья подали заявку на переобучение Министерство социального развития Московской области

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С начала года заявку на программу переобучения подала тысяча предпенсионеров из Подмосковья. Самыми популярными направлениями стали работа с маркетплейсами, программирование и ландшафтный дизайн.

Как рассказали в Минсоцразвития, программа позволяет жителям от 50 лет освоить новую профессию.

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«Наибольшей популярностью пользуется обучение по программам: работа с маркетплейсами, разработка и программирование в системе 1С, ландшафтный дизайн, кадровый менеджмент», — сказал он.

Программу реализуют по нацпроекту «Демография». Они также обучаются архивному делу, логистике и юриспруденции.

Записаться на занятия желающие могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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