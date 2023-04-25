25 апреля 2023, 10:41
Тысяча предпенсионеров Подмосковья подали заявку на переобучение
С начала года заявку на программу переобучения подала тысяча предпенсионеров из Подмосковья. Самыми популярными направлениями стали работа с маркетплейсами, программирование и ландшафтный дизайн.
Как рассказали в Минсоцразвития, программа позволяет жителям от 50 лет освоить новую профессию.
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«Наибольшей популярностью пользуется обучение по программам: работа с маркетплейсами, разработка и программирование в системе 1С, ландшафтный дизайн, кадровый менеджмент», — сказал он.
Программу реализуют по нацпроекту «Демография». Они также обучаются архивному делу, логистике и юриспруденции.
Записаться на занятия желающие могут по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.
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