Подмосковье 01 июля 2023, 12:27 Тысяча молодых людей станут наблюдателями на сентябрьских выборах в Подмосковье

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Около тысячи молодых людей станут наблюдателями на выборах губернатора Московской области с 8 по 10 сентября.

Также осенью пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.

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«У нас в Подмосковье очень много неравнодушных ребят, которые принимают активное участие в жизни региона — волонтеры, юнармейцы, молодежь из студотрядов, различных общественных организаций <…> Ребята выступили с прекрасной инициативой — сформировать команду молодых наблюдателей, в которую войдут около тысячи человек», - сообщила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Добровольцы пройдут предварительное обучение. По словам депутата Мособолдумы Линары Самединовой, Молодеы наблюдатели помогут старшему поколению проголосовать электронно.

«Сейчас с членами Общественной палаты обсудили, как это должно работать и уже в округах будем заниматься сбором ребят, их обучением. Наша задача — сделать выборы максимально прозрачными для людей и погрузить их в этот процесс», — заявил руководитель регионального штаба движения «Волонтеры Победы» в Пушкино Никита Ильичев.

По словам руководителя РСО Подмосковья Павла Ковалева, в выборах будут участвовать около 500 представителей студенческих отрядов региона.

Ранее Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области.

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