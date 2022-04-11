Почти 160 тысяч родителей проголосовали за качество питания в школах Подмосковья

Голосование за качество школьного питания состоялось в Подмосковье. Участие приняли почти 160 тысяч родителей. Они оставили свои оценки на «Школьном портале».

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что голосование состоялось в конце марта.

Особенно приятно, что процент положительных отзывов остается стабильно высоким. Но есть и замечания от родителей — мы сразу берем их в работу Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что голосуют и сами школьники. Для этого в каждом образовательном центре стоят специальные урны, где ребята могут оставить свои отзывы.

«На этот раз голосовали активнее, чем в декабре и феврале», — отметила Каклюгина.

По ее словам, школьники оставили свыше двух миллионов ответов за три дня.

У мам и пап учеников есть возможность оценить качество еды благодаря проекту «Родительский контроль». Этому уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.