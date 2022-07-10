Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» в Орехово-Зуеве собрал пять тысяч гостей

Около пяти тысяч человек собрались в парке Дулево Орехово-Зуевского городского округа, чтобы принять участие в гастрономическом фестивале «Вар-Варенье». В этом году мероприятие прошло в восьмой раз и количество гостей и участников стало рекордным.

Главными темами фестиваля стали Год культурного наследия народов России и День семьи, любви и верности. Для участия в торжестве в Подмосковье приехали жители других регионов, которые привезли с собой национальные угощения и рецепты.

Среди них были всевозможные виды варенья из одуванчиков, огурцов, шишек, ягод и фруктов, с добавлением специй и трав в самых невероятных сочетаниях.

Кроме того, участники могли послушать музыкальную программу вар-вареньевого концерта, принять участие в кулинарных мастер-классах, посетить выставку «Город мастеров» и освоить новые навыки в «Школе ремесел».

Главным на фестивале стал конкурс семейного рецепта на самое вкусное варенье — главного символа гастрономического праздника.

Фестиваль «Вар-Варенье» прошел при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Гастрономический праздник получил высокую оценку от экспертов туристической отрасли. В финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards фестиваль получил первую премию.