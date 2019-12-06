В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» собрались гости со всей Московской области, чтобы отметить Международный день инвалидов.

Подольск, Щелково, Орехово-Зуево — в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» собрались представители всех городов Подмосковья. Более 300 человек приехали сюда, чтобы отметить Международный день инвалидов. Гостями стали самые активные жители региона, которым ограниченные физические возможности не мешают оставаться полноценными членами общества. Они стараются интересно проводить время и радуются жизни. Например, Лиане Мусатовой отсутствие слуха не мешает общаться с людьми.

«Два года с аппаратом, потом общалась губами, руками. Сейчас уже привыкла — понимаю по губам, по глазам», — рассказала инвалид по слуху Лиана Мусатова.

Источник фото: телеканал «360»

Лиана — с детства инвалид по слуху. Общаться так, как делает это сейчас, она училась всю жизнь: по движению губ, по глазам, старалась различить едва уловимые звуки через слуховой аппарат. Девушка, как и многие на празднике, занимает активную жизненную позицию: преподает рисование и занимается социальной работой.

Источник фото: телеканал «360»

Глаза каждого, кто пришел в этот день на праздник, излучали тепло и любовь к жизни.

«Все-таки этот день я считаю не праздником, а днем, когда нужно отметить, что существуют люди с инвалидностью, но с неограниченными желаниями и способностями. И нам всем хочется жить активно и плодотворно, хочется везде участвовать и все смотреть. И я очень счастлива, что в последнее время это становится все более доступным», — подчеркнула инвалид-колясочник Светлана Паршина.

Источник фото: телеканал «360»

Почти все гости праздника занимаются творчеством. Для обмена опытом организовали мастер-классы. А работы, сделанные художниками с особенностями здоровья, представили как отдельную большую выставку. Посмотреть ее и пообщаться с авторами мог любой желающий.

Источник фото: телеканал «360»

Также инвалиды могут бесплатно посещать такие знаковые выставки музея, как «Шагал. Между небом и землей» или «Цвет. 90 Шедевров Подмосковья».

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«Сегодня мы отмечаем Международный день инвалидов вот в таком замечательном учреждении. Здесь организована выставка наших подопечных. Но помимо поздравлений, будет организован еще и концерт. Также им доступны все выставки, которые есть в этом музее», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Источник фото: телеканал «360»

Доступная среда создается Министерством социального развития посредством диалога с обществами инвалидов Подмосковья. В регионе проживает около 450 тысяч инвалидов, 25 тысяч из которых — дети. Для них реализуется все больше проектов, принимаются новые меры социальной поддержки. И этот праздник –еще один пример позитивного развития направления.