Подмосковье 12 июля 2023, 09:54 Творческую мастерскую по рисункам на асфальте откроют в Мытищах 12 июля

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Творческая мастерская рисунков на асфальте «Летняя фантазия» откроется в Мытищах. Участников приглашают в культурно-информационный центр «Леонидовка» 12 июля в 11:00.

Благодаря творческой мастерской дети получат площадку для самовыражения, а их рисунки украсят улицы и тротуары.

Культурно-информационный центр «Леонидовка» находится по адресу: 2-й Щелковский проезд, дом № 7.

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