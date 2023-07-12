12 июля 2023, 09:54
Творческую мастерскую по рисункам на асфальте откроют в Мытищах 12 июля
Творческая мастерская рисунков на асфальте «Летняя фантазия» откроется в Мытищах. Участников приглашают в культурно-информационный центр «Леонидовка» 12 июля в 11:00.
Благодаря творческой мастерской дети получат площадку для самовыражения, а их рисунки украсят улицы и тротуары.
Культурно-информационный центр «Леонидовка» находится по адресу: 2-й Щелковский проезд, дом № 7.
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