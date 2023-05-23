Подмосковье 23 мая 2023, 15:45 Творческий вечер прошел в театре «ФЭСТ» в Мытищах

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Творческий вечер «Вокзал для своих» прошел в театре «ФЭСТ» в Мытищах. Он был приурочен к 35-летию театра.

Все актеры сыграли свои лучшие роли в одном общем спектакле, который поставили специально ко Дню рождения театра.

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«Мы все успели отрепетировать. То количество поздравлений и те искренние пожелания, которые идут от людей, впечатляют и дают основание думать, что все, что мы натворили, было не зря. Лучший подарок для артистов — полный зал, бурные овации и слова благодарности», — отметил художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

К поздравлениям присоединилась глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Сегодня в театре «ФЭСТ» работает 117 человек. Это не только актеры, но и художники, кассиры, уборщицы.

Вскоре театр ждет реконструкция. Там оборудуют новый зал для кинопоказа. Несмотря на ремонтные работы, спектакли будут выходить по графику.

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