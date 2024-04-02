Подмосковье 02 апреля 2024, 11:14 Творческий вечер поэтессы Анны Ревякиной из Донецка прошел в Воскресенске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Во дворце культуры «Химик» в Воскресенске состоялся творческий вечер поэтессы Анны Ревякиной из Донецка. Она — автор сборников стихов «Сердце», «Хроники Города До. Безвременье», «Шахтерская дочь» и других.

Анна Ревякина познакомила жителей Воскресенска с поэзией Донбасса и рассказала о событиях на Украине от лица человека, знающего о войне не из сводок новостей.

Реклама

«Название вашего города Воскресенск. И я подумала, что просто обязана приехать, потому что это значит, что за смертью наступает воскресение. Я жду как всегда диалога, беседы, возможность обратиться к своему слушателю, читателю, зрителю», — сказала Анна.

Она пишет не только о любом городе Донецке, многие ее произведения посвящены России. Анна уверена, что слово имеет свою силу и способно повлиять на человека — вдохновить, утешить, донести правду.

«Интересная встреча даже не только, как с поэтом, но и с глубоким, интересным человеком», — отметила член Союза писателей России Ольга Новикова.

Творческий вечер получился искренним и душевным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».