Подмосковье 04 марта 2024, 16:19 Творческий проект «Мир женщин» запустили в комплексе «Артишок» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В музейно-выставочном комплексе «Артишок» стартовал V юбилейный творческий проект «Мир женщин». Жительницы Химок представили свои уникальные изделия декоративно-прикладного искусства, картины, предметы одежды и интерьера. Участие приняли более 85 человек.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

На открытии выставки выступил известный лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель премии «Национальное достояние России» Николай Бурьяновский. Для гостей спела лауреат премий «Шансон года», «Звездный дождь», «Золотой микрофон», автор национального проекта «Страна Есения» Ольга Стельмах. Под руководством хореографа Юлии Ершовой танцевальный номер представили ученицы Центра «Империя».

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Гостями мероприятия стали заместитель главы городского округа Химки Игорь Панчук и муниципальные депутаты Инна Монастырская и Артур Каримов.

Организатор проекта, председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Екатерина Борисова подчеркнула, что это уникальный проект. Он отражает творческую сторону женщин-предпринимателей и объединяет семью, бизнес и творчество.

Мероприятие завершилось модным показом «Леди в красном» от художника-модельера по прическам, призера чемпионата мира по парикмахерскому искусству в Париже Марины Горбачевой. Всех участниц наградили грамотами и подарками.

Посетить выставку может каждый желающий до 31 марта в музейно-выставочном комплекса «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, 2Б.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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