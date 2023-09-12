Подмосковье 12 сентября 2023, 15:08 Творческий проект «Левитановские сезоны» начался в Звенигороде Саввинская Слобода, где писал свои картины Исаак Левитан

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Творческий проект «Левитановские сезоны» начался в Звенигороде. Первый пленэр прошел в Захаровской усадьбе, где свои детские годы провел Александр Сергеевич Пушкин. Приехали пейзажисты из разных уголков России.

В этом году участники — авторы из Москвы, Костромы и разных городов Подмосковья. Присоединился и заслуженный художник России Андрей Алехин.

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На пленэр приехали живописцы Гаянэ Добровольская, Ульяна Реброва из Костромы и Дарина Шевченко из Одинцова.

Создатель проекта Светлана Орлова-Соло считает, что общение творческих людей из разных городов обогащает, открывает новые перспективы и возможности для реализации многих проектов.

«Проект возник неслучайно. Художники называют окрестности Звенигорода левитановскими местами и, следуя традициям мастеров живописи, приезжают на пленэры. Город с многовековой историей по-прежнему завораживает и манит своей красотой и современных художников, которые выезжают на пленэры в Звенигород», — подчеркнула Светлана Орлова-Соло.

Проект «Левитановские сезоны» проводят с 2012 года, объединяя художников России, Европы и Латинской Америки. По итогу пейзажисты представляют на выставках свои картины, где изображен Звенигород.

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