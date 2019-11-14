Творческий подход. Участники Worldskills в Воскресенске снимали видео и укладывали напольные покрытия

В Воскресенске проходит региональный чемпионат Worldskills. Студенты соревнуются в двух компетенциях — видеопроизводство и укладка напольных покрытий. Как оказалось, в этих делах одинаково нужен художественный подход.

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Эта поговорка — главное правило для участников чемпионата Worldskills в компетенции «Укладка напольных покрытий». Из обычных, на первый взгляд, материалов ребята создают настоящие шедевры. В том числе, из линолеума.

Источник фото: телеканал «360»

В шестом открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia соревнуются студенты двух подмосковных колледжей — из Воскресенска и Можайска. В 2018 году компетенция «Укладка напольных покрытий» была презентационной, а в этом году вошла в основной состав.

«Нужно хорошо знать черчение, понимать рисунок, чувствовать! Художественное видение должно быть у ребят. Многие не выдерживают и уходят с этой компетенции», — рассказала директор ГБОУ МОЯ Воскресенский колледж Алла Лунина.

Источник фото: телеканал «360»

Творческий подход к работе необходим и участникам компетенции «Видеопроизводство». Задача не простая: за восемь часов снять фильм-портрет. За семь часов — смонтировать картину. Нареку Татевосяну достался фильм об операторе станков. Эта задача студенту под силу. В мае он выступал на седьмом национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в Казани. В тройку лидеров, правда, не попал, а вот на этот чемпионат планы амбициозные.

Источник фото: телеканал «360»

Хронометраж фильма, который должны смонтировать участники, от трех до пяти минут. Требования к работе строгие. Оценивается не только творческий подход, но и технические моменты. Всего — больше 200 критериев.

Источник фото: телеканал «360»

Шестой открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia — 2020 проходит с 11 по 16 ноября. Участвуют более 1300 человек. Студенты соревнуются в 109 компетенциях. Лучшие войдут в состав сборной команды Московской области и получат возможность принять участие в национальном чемпионате. Он пройдет в Новокузнецке.