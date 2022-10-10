Творческий конкурс «Союз талантов Подмосковья» пройдет в Химках 2 ноября | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Творческий конкурс «Союз талантов Подмосковья» пройдет в Химках 2 ноября

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В Подмосковье в следующем месяце, 2 ноября, пройдет масштабный творческий конкурс. Он будет называться «Союз талантов Подмосковья». Его организует Министерство культуры и туризма Московской области.

Конкурс пройдет на знаковой площадке — во Дворце культуры «Родина» в Химках. Участвовать можно будет с вокалом, хореографией, игрой на музыкальных инструментах. Возраст участников — от пяти до 35 лет.

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Оценивать все выступления будет профессиональное жюри. В него войдут заслуженные деятели искусств России, профессора, академики, доктора искусствоведения, режиссеры, продюсеры и другие выдающиеся работники культуры.

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В конце состоится торжественная церемония награждения. На ней всем участникам выдадут дипломы и сувениры, руководителям вручат благодарственные письма, сертификаты о прохождении мастер-классов. Тем, кто станет обладателем Гран-при, вручат диплом и кубок, а также официальное приглашение на следующий этап этого конкурса.

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