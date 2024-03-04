Подмосковье 04 марта 2024, 14:06 Творческий конкурс по пожарной безопасности среди школьников прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Конкурс детского-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» прошел в Лобне. Итоги подвели на церемонии во дворце творчества «Планета талантов».

Участниками конкурса стали школьники округа. Ребята представили работы в различных направлениях: изобразительное искусство, прикладное творчество и конструирование.

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По мнению жюри лучшими стали работы Игоря Макарейкина из школы № 9, Матвея Тарахтелюка из школы № 2, Людмилы Атаевой из школы № 5, Дмитрия Шураева из школы № 7, Алены Добрыниной из детского сада «Антошка» при школе № 10 и Виктории Нешлюбенко из детского сада «Полянка» при школе № 6.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Также отметили коллективную работу учеников школы № 10. Победители примут участие в региональном этапе конкурса.

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