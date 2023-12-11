Подмосковье 11 декабря 2023, 11:46 Творческий конкурс по пожарной безопасности прошел в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Зональный этап областного конкурса пожарной безопасности «Таланты и поклонники» прошел в Дмитрове. Участие в нем приняли около 130 школьников из 11 городских округов Подмосковья.

Участники выступили в четырех номинациях: театральное искусство, хореография, авторская или бардовская песня, вокальное искусство. Ребят, продемонстрировавших на конкурсе свои таланты, наградили поощрительными призами и грамотами. Победители этого этапа выступят на областном конкурсе «Таланты и поклонники» в Чехове 14 декабря.

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Конкурс провели в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность» на базе Центра детского творчества «Радуга» в Дмитрове. Организаторами мероприятия выступили Управление образования администрации Дмитровского округа, Главное управление МЧС России по Московской области и Московское областное отделение общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

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