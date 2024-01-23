Подмосковье 23 января 2024, 14:58 Творческий конкурс для детей из замещающих семей прошел в Лобне Unsplash

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Конкурс на лучшего самодельного дракона прошел в семейном центре «Лобненский». Участие в нем приняли дети из замещающих семей в Лобне и Долгопрудном.

Конкурс новогодних поделок «Дракоша» завершился в начале января. Участники могли изобразить символ года любым способом: слепить, нарисовать, сшить и так далее. Выбор материала поделки и ее размеры ограничивались только фантазией автора.

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«Президентом России объявлен Год семьи, а по китайскому поверью дракон считается покровителем семей и детей. Такое совпадение мы не смогли оставить без внимания», — отметили специалисты семейного центра «Лобненский».

Победителей конкурса наградили на празднике в середине января. Ребята веселились с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также выполняли квесты по поиску подарков. В конце мероприятия всем ребятам вручили памятные дипломы и сладкие сувениры.

Напомним, Центр помощи семье и детям «Лобненский» работает по адресу: улица Авиационная, 6.

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