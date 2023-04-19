Подмосковье 19 апреля 2023, 12:12 Творческий коллектив из Наро-Фоминска дебютировал в областном проекте «Театральный поединок»

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Студия «Маска» из Наро-Фоминска успешно дебютировала в областном проекте «Театральный поединок». Ребята прошли в следующий этап творческих состязаний.

На одной сцене со студией «Маска» в Наро-Фоминске выступили финалисты прошлого сезона — команда «Черезчур» из Серпухова.

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«Когда съездили на пробную игру в Подольск, на кастинг-встречу, <…> посмотрели на уровень команд — такие яркие, талантливые, мы растерялись. Но к нам приезжали замечательные актеры, тренеры, которые давали такие советы, что мы будем пользоваться ими в дальнейшем», — поделилась режиссер театральной студии «Маска» Ольга Шостак.

Проигравших в «Театральном поединке» нет. Команды, выбывшие из борьбы за финал, все равно остаются в проекте и учатся у мастеров сцены и мэтров театрального искусства.

Победители прошлых этапов продолжат борьбу за выход в финал. В этом сезоне проекта организаторы уже отобрали 32 команды из более чем 100 заявок.

«Этот сезон отличается от предыдущих тем, что у нас появились новые участники, вообще новые города. В частности, Наро-Фоминск. Плюс к этому участниками стали коллективы из школьных театров», — рассказал директор проекта «Театральный поединок» Валерий Опенкин.

Завершится сезон театральным шоу. Где и когда оно состоится — пока секрет организаторов.

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