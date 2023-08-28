Подмосковье 28 августа 2023, 07:30 Творческий фестиваль промыслов России проведут в Химках 2 сентября Фото: администрация Химок

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В Химках организуют фестиваль промыслов России с праздничным концертом, мастер-классами и фотозонами. Мероприятие состоится 2 сентября в сквере «Весна».

Фестиваль организовала химкинская школа «Эпохи. Ремесла».

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«На территории Химок фестиваль проходит уже в третий раз. Очень хочется, чтобы он расширял свою географию и с каждым годом встречал гостей из разных городов, областей и регионов», — рассказала руководитель школы творчества «Эпохи. Ремесла» Любовь Камаева.

Школа учит таким рукоделиям, как вышивка, ткачество, резьба по дереву и кости, кружевоплетение на коклюшках и роспись.

«Возникло огромное желание объединиться с выходцами МХПУ имени Калинина и создать центр ремесел, чтобы передавать все свои знания, весь свой опыт желающим изучать народное искусство, осваивать ремесло. Таких мастеров больше нигде не готовят», — добавила Камаева.

Мероприятие начнется в 10:00, вход свободный.

Подобные мероприятия в Химках проводят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

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