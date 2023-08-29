Подмосковье 29 августа 2023, 03:30 Творческий фестиваль «Энтузиасты» пройдет в Балашихе 16 сентября Ирина Мальцева

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Творческий фестиваль «Энтузиасты» пройдет на площадке арт-квартала «Фабрика 1830» в Балашихе. Художники, дизайнеры и музыканты продемонстрируют для гостей свои навыки и обменяются опытом.

По словам руководителя отдела маркетинга компании «Фабрика 1830» Ирины Фильченковой, участники фестиваля смогут устроить мастер-классы, выступить с лекциями и присоединиться к выставке.

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«Это участие в самых разных направлениях: музыка, танец, театр, искусство, граффити, дизайн, детская артзона, мода. Если вы не нашли подходящее вам направление, но чувствуете, что это ваш формат фестиваля, — напишите нам об этом», — подчеркнула она.

Она добавила, что участникам предоставляется пространство для реализации проекта, организационная поддержка, диплом об участии в электронном виде, вступление в творческое сообщество «Энтузиасты» и дальнейшее сотрудничество.

Прием заявок на участие в фестивале продлится до 10 сентября. Подробную информацию можно уточнить на сайте.

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