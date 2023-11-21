Подмосковье 21 ноября 2023, 13:38 Творческий фестиваль дружбы народов прошел в Лобне

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В Лобне прошел творческий патриотический фестиваль «В дружбе народов — единство России». Организатором выступил отдел по работе с молодежью администрации городского округа.

Фестиваль провели в школе № 6 имени Вячеслава Сахнова. Основная цель — познакомить подрастающее поколение с историей разных народов России.

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Ученики восьмых классов представили Калмыкию, Карелию, Крым, Дагестан, Осетию, Чечню. Гости узнали интересные факты об этих республиках России, увидели национальные танцы и попробовали блюда.

Ранее в обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность образования и развития молодежи.

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