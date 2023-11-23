Подмосковье 23 ноября 2023, 12:41 Творческий фестиваль для участников клуба «Активное долголетие» прошел в Орехово-Зуеве Дарья Погорельцева

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Первый творческий фестиваль для участников клуба «Активное долголетие» прошел в Орехово-Зуеве. В нем приняли участие свыше 350 человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, «долголеты» представили свыше 40 вокальных, танцевальных и других выступлений. В состав жюри вошли директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова, представитель Орехово-Зуевского Совета депутатов Сергей Бородин, преподаватель Татьяна Кутузова и другие.

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«В нашем округе 232 тысячи жителей, из них 70 тысяч — граждане серебряного возраста. Здорово, что многие из них нашли себя в творчестве и готовы делиться своими талантами, дарить отличное настроение. Благодаря им проект „Активное долголетие“ развивается, клубы наполнены жизнью», — отметила председатель Совета депутатов округа Татьяна Ронзина.

Все участники фестиваля получили дипломы и памятные подарки.

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