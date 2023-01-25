Подмосковье 25 января 2023, 13:43 «Творческих высот и легких экзаменов». Министр культуры Подмосковья поздравил студентов с праздником Министр культуры и туризма Подмосковья поздравил студентов с праздником

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Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов обратился к учащимся вузов, техникумов, училищ и колледжей в День российского студенчества. Молодым людям он пожелал главное — найти дело по душе.

Кузнецов поздравил студентов с праздником и выделил тех, кто решил связать свою жизнь с искусством, посвятить ему будущую профессию. В Подмосковье работают несколько колледжей, которые готовят кадры для сферы культуры.

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«Желаю всем, кто сейчас учится, получить не просто необходимые навыки, но приобрести гораздо большее — дело по душе. Найти работу, которая будет приносить не только достойную зарплату, но и удовольствие. Успехов, удачи, достижения новых творческих высот и легких экзаменов!» — обратился к учащимся министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.