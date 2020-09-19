Творческие занятия перешли в Zoom. Проект «ДК Онлайн» запустили в Подмосковье

Пилотный проект «ДК Онлайн» запустили в поселке Нахабино городского округа Красногорск. Теперь мамам в декрете не стоит волноваться: любимые творческие занятия проходит еще и в Zoom.

Мама двоих детей Людмила Бикбаева ходила на занятия в Нахабинский досуговый клуб «Мечта». Однако в декрете увлечения вне семьи оказались под угрозой.

«Когда маленький ребенок, это очень тяжело, вы сами, наверное, понимаете», — рассказала Бикбаева.

Однако недавно ее педагог по бисероплетению предложил поучаствовать в эксперименте. Теперь часть творческих занятий проходит по Zoom — в рамках проекта «Онлайн ДК».

К «Онлайн ДК» подключились дома культуры и досуговые центры. К проекту присоединились 15 населенных пунктов в следующих семи городских округах: Богородский, Кашира, Красногорск, Ленинский, Луховицы, Люберцы и Сергиево-Посадский.

Среди направлений в рамках пилотного проекта вокал, английский язык, танцы, прикладное творчество. В онлайн-группах занимаются не более 15 человек, чтобы не возникали технические заминки и педагог успевал пообщаться с каждым.

Все занятия бесплатны. Записаться можно в соцсетях. Присоединиться к онлайн-занятию разрешается, даже если вы живете далеко от города и рядом с вами вовсе нет дома культуры или клуба. При наличии мест никто не откажет.

Интернет-платформа позволяет посмотреть презентацию или поддержать любую дискуссию.

Жизнь в офлайне при этом тоже продолжается. Все мастер-классы, выставки и даже концерты, предусмотренные онлайн-проектом, проходят и очно.