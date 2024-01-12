Подмосковье 12 января 2024, 13:34 Творческие встречи к 100-летию писателя и сценариста Бориса Васильева пройдут в Солнечногорске Unsplash

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Сто лет со дня рождения советского и российского писателя и сценариста Бориса Львовича Васильева исполнится 24 мая 2024 года. В Солнечногорске, где он провел половину своей жизни, пройдет ряд мероприятий, творческих встреч и акций в рамках проекта «Васильевы зори».

Организатором проекта выступит Центральная детская библиотека Солнечногорска, которая с 2018 года носит имя Бориса Васильева. В год 100-летия поэта пройдут круглые столы для почитателей творчества, цикл встреч для школьников, акции «Васильев. Бесконечность…» и «Васильевский флажок» и многое другое. Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать по ссылке.

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«В округе вопросам сохранения культурного наследия уделяем большое внимание. В год 100-летия Бориса Васильева сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили ряд уникальных мероприятий, которые позволят нашим жителям, и в том числе подрастающему поколению, узнать еще больше о писателе и его произведениях», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что под Солнечногорском открыли памятник историку Василию Татищеву.

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