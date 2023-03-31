Подмосковье 31 марта 2023, 16:37 Творческие коллективы региона посетят 20 округов по проекту «Подмосковный Арт-Визит» в апреле Министерство культуры и туризма Московской области

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Гастрольный тур творческих коллективов «Подмосковный Арт-Визит» стартовал в Коломне в начале марта. Хоры, музыкальные ансамбли и театральные студии будут давать концерты до конца года. В апреле они посетят 20 округов.

На концертах жители Московской области смогут познакомиться с творчеством лучших подмосковных коллективов. Также специалисты в сфере культуры и искусства проведут для них встречи и мастер-классы .

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В апреле фестиваль пройдет в Солнечногорске, Чехове, Фрязине, Одинцове, Талдоме, Наро-Фоминске, Рузе, Можайске, Лыткарине, Щелкове, Дмитрове, Красногорске, Истре Клину, Шаховской, Краснознаменске, Павловском Посаде, Кашире, Химках и Егорьевске.

В прошлом году в проекте приняли участие коллективы 10 округов Подмосковья. Они провели свыше 50 концертов, которые посетили более 20 тысяч человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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