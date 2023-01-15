Подмосковье 15 января 2023, 13:10 Творческие коллективы показали жителям Серпухова свою версию балета «Щелкунчик»

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В ДК «Россия» в Серпухове показали новую версию классического балета «Щелкунчик». Творческие коллективы «Дебют» и «Синяя птица» создали собственную версию произведения Петра Чайковского.

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Авторский спектакль состоял из танца и рассказа. По словам руководителя «Дебюта» Галины Раманцевой, самым трудным было сочетать таланты артистов двух разных школ. Для них это было самым грандиозным шоу за всю карьеру.

Самой маленькой артистке коллектива всего семь лет, и в «Щелкунчике» ей пришлось играть мальчика. По словам Галины Раманцевой, их в балете не хватает, потому что родители редко приводят ребят в балетную школу.

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