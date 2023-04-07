Подмосковье 07 апреля 2023, 12:08 Творческие коллективы Подмосковья поучаствуют в конкурсе «Театральный поединок» в апреле Министерство культуры и туризма Московской области

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Конкурсная программа проекта «Театральный поединок» стартовала в Подмосковье 6 апреля. Свыше 30 молодежных коллективов проведут 16 игр в 14 городских округах.

Поединки пройдут в Подольске, Реутове, Лобне, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Дзержинске и других городах. Участниками станут в том числе школьные театры, которые прошли отборочный этап.

Организаторы проекта создали для участников видеокурс для изучения правил игры. В марте они также прошли практические треннинги и мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов. Он напомнил, что регион занимает третье место в России по благоустройству.

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