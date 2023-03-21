Подмосковье 21 марта 2023, 09:19 Творческая встреча с режиссером фильма о героях Донбасса прошла в школе № 1 в Котельниках

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Режиссер Олеся Шигина представила ученикам школы № 1 в Котельниках свой фильм о героях Донбасса «Отважные». Она без каски и бронежилета отправилась в зону СВО, чтобы показать истинное лицо российского военного и рассказать ребятам о том, что увидела своими глазами.

Зрители взглянули на героическую историю глазами матери, которая проводила своего сына на фронт.

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«Я очень хотела, чтобы ребята увидели, что там такие же как они. <…> Это самое главное. То есть я видела по мальчишкам и девчонкам, что они это поняли. Конечно, равнодушие есть везде, есть непробиваемое равнодушие. Мне кажется, в нашем зале его сегодня почти не было», — сказала режиссер фильма «Отважные» Олеся Шигина.

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Учеников и преподавателей школы № 1 из зоны спецоперации поприветствовал председатель общероссийского движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он поблагодарил жителей округа за поддержку и теплые слова. Память погибших героев почтили минутой молчания.

«Хочу сказать спасибо Олесе Шигиной и всем военкорам, которые снимают такие фильмы. В которых показывают тот героизм и ту мужественность <…> наших людей, находящихся, как мы говорим сейчас, за ленточкой на территории Донбасса, которые зашишают нашу страну, нашу Родину, защищают наши семьи», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Бойцам, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, передали коробку с письмами от школьников из Котельников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковная команда ЖКХ задействована в работе по восстановлению инфраструктуры новых регионов России. Он отметил, что областные специалисты пришли на помощь еще в прошлом году.

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