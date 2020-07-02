Творческая встреча с режиссером Егором Кончаловским пройдет 4 июля в рамках проекта «Кинопаркинг»

Егор Кончаловский уже не раз становился гостем проекта «Летний кинотеатр» в парках Московской области. Встречи с жителями проходили в Шатуре, Реутове, Жуковском и Раменском. На этот раз в Балашихе режиссер расскажет о своей новой картине «На луне», вышедшей на большие экраны в 2020 году.

Организаторы предложили всем участникам встречи для обратной связи с режиссером во время мероприятия вместо аплодисментов использовать световые и звуковые сигналы автомобилей.

Мероприятие пройдет на парковке торгового центра «СтройПарк» в Балашихе. Начало — в 21:45, вход свободный. Участники должны быть старше 16 лет.