    02 июля 2020, 22:00

    Творческая встреча с режиссером Егором Кончаловским пройдет 4 июля в рамках проекта «Кинопаркинг»

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    На новой площадке проекта «Кинопаркинг» в Балашихе 4 июля состоится творческая встреча с кинорежиссером Егором Кончаловским. Также в этот вечер зрителям покажут его новую картину - приключенческий триллер «На луне».
    Творческая встреча с режиссером Егором Кончаловским пройдет 4 июля в рамках проекта «Кинопаркинг» | Изображение 1

    Егор Кончаловский уже не раз становился гостем проекта «Летний кинотеатр» в парках Московской области. Встречи с жителями проходили в Шатуре, Реутове, Жуковском и Раменском. На этот раз в Балашихе режиссер расскажет о своей новой картине «На луне», вышедшей на большие экраны в 2020 году.

    Организаторы предложили всем участникам встречи для обратной связи с режиссером во время мероприятия вместо аплодисментов использовать световые и звуковые сигналы автомобилей.

    Мероприятие пройдет на парковке торгового центра «СтройПарк» в Балашихе. Начало — в 21:45, вход свободный. Участники должны быть старше 16 лет.