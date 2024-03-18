18 марта 2024, 18:15
Творческая встреча с народным художником России Валерием Страховым пройдет в Коломне
Жителей и гостей Подмосковья приглашают на творческую встречу с народным художником России Валерием Страховым. Мероприятие пройдет 19 марта в картинной галерее «Дом Озера» в Коломне.
Валерий Страхов родился 25 февраля 1950 года в Череповце. Он окончил Ярославское художественное училище и Московский государственный художественный институт имени Сурикова.
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Картины художника хранятся в Государственном Русском музее, в Вологодской областной картинной галерее, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
Валерий Страхов пишет в пейзажном жанре, при этом развивает традиции русского натурного реалистического пейзажа настроения. Начало встречи в 16:00. Вход свободный.
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Коломна
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