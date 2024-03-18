Подмосковье 18 марта 2024, 18:15 Творческая встреча с народным художником России Валерием Страховым пройдет в Коломне Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"

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Жителей и гостей Подмосковья приглашают на творческую встречу с народным художником России Валерием Страховым. Мероприятие пройдет 19 марта в картинной галерее «Дом Озера» в Коломне.

Валерий Страхов родился 25 февраля 1950 года в Череповце. Он окончил Ярославское художественное училище и Московский государственный художественный институт имени Сурикова.

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Картины художника хранятся в Государственном Русском музее, в Вологодской областной картинной галерее, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Валерий Страхов пишет в пейзажном жанре, при этом развивает традиции русского натурного реалистического пейзажа настроения. Начало встречи в 16:00. Вход свободный.

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