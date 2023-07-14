Подмосковье 14 июля 2023, 15:42 Творческая встреча с главредом альманаха «Телескопъ» прошла в библиотеке в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Встреча с редактором альманаха «Телескопъ» Олегом Столяровым прошла в библиотеке имени Кедрина в Мытищах. Центральной темой мероприятия стала современная литература в периодических изданиях.

Олег Столяров познакомил гостей библиотеки со вторым номером альманаха, который посвящен освоению космоса. Поэты Михаил Бердутин, Владимир Шаров и Юрий Петрунин прочитали свои стихи, а музыкант Евгений Бобков и председатель комиссии по культуре Общественной палаты Сергей Егоров исполнили песни, посвященные героическим страницам истории, авиации и спорта.

Также председатель подмосковного отделения Союза писателей России Сергей Антипов представил еще одно литературное издание — альманах «Поэзия».

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