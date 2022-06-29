Творческая встреча героинь книги «Имя твое… Женщина Подмосковья» прошла в Красногорске

В Музее-усадьбе «Архангельское» в Красногорске прошла презентация книги «Имя твое… Женщина Подмосковья» — это сборник очерков о судьбе 91 женщины, прославившей свой регион. На встрече присутствовали героини книги — в их числе учителя, спортсменки, врачи, космонавты, предприниматели.

В работе над книгой, которая длилась больше года, приняли участие 30 авторов. Писатели и журналисты рассказали истории жительниц Подмосковья. Особое место в книге занимают истории участниц Великой Отечественной войны.

«Имя нашей женщины, советской женщины, российской женщины было всегда самым гордым, самым значимым самым звучным. И сегодня, смотря на каждого из вас, а у вас блестящие глаза, у вас позитивный настрой, я могу честно, смело сказать, Горький и сегодня сказал бы: „Вы — то, что надо!“ Именно такими были, есть и будете», — рассказала участница Великой Отечественной войны, летчица Галина Брок-Бельцова.

Источник фото: телеканал «360»

Издательству книги способствовал благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» и его руководитель Екатерина Богдасарова.

Эти истории нас вдохновляют и восхищают. Из года в год мир меняется до неузнаваемости, но роль женщины в нем остается неизменной. И все эти истории станут примером для будущего поколения. Я уверена, что скоро родятся новые имена, которые однажды тоже будут на страницах этой книги Екатерина Богдасарова Президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», Председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России»

В создании книги принимали участие подмосковное отделение «Союз женщин России» и Союз журналистов Московской области.