Творческая поддержка. Виктория Дайнеко спела для солдат в госпитале Одинцова

Певица Виктория Дайнеко выступила перед солдатами в военном госпитале Одинцова. Там проходят лечение военнослужащие, раненные в ходе спецоперации на Украине.

Российские исполнители принимают активное участие в акции «Лучшим воинам Мира». Они выступают в военных госпиталях по всей России. В Одинцове к солдатам приехала Виктория Дайнеко. Певица исполнила для защитников свои главные хиты.

«Кто-то считает, что выздоравливать надо в тишине. Кому-то для настроение нужна поддержка. Поэтому, я уверена, всегда найдутся люди, которым нужна такая творческая группа поддержки. И чем больше артистов приезжало бы, поддерживало, то приятнее было бы людям», — сказала певица.

Встреча с военнослужащими прошла в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского. Совсем недавно здесь выступали Дмитрий Певцов и Денис Майданов. Вслед за Дайнеко творческую эстафету будут перенимать и другие артисты.