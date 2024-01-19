Подмосковье 19 января 2024, 13:08 Творческая мастерская открылась в детской библиотеке в Лобне Unsplash

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Творческая мастерская «Хобби-клуб» открылась в детской библиотеке городского округа Лобня. На занятиях ребята своими руками делают сувениры и картины.

Присоединиться к «Хобби-клубу» может любой желающий. Занятия проходят бесплатно по четвергам в 15:00.

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«Иногда для того, чтобы украсить дом, достаточно заглянуть в кухонный шкафчик, где хранится бакалея. Ведь из крупы, бобов, зерен и семян можно сделать что-то интересное. Главное — проявить фантазию», — рассказал один из участников мастерской Максим Лобанов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Детская библиотека находится по адресу: улица Циолковского, 3. Телефон для справок: 8 (495) 577-11-05.

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