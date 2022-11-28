Подмосковье 28 ноября 2022, 19:04 «Твоя мама рулит поездом». ЦППК рассказала, как сотрудницы совмещают работу и семью

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Специально ко Дню матери компания ЦППК рассказала о трех сотрудницах, которые последовали за своей мечтой и научились управлять электропоездом. Все эти женщины успешно сочетают профессию помощника машиниста и материнство.

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Когда Екатерина Леонтович пришла на работу в ЦППК, ее сыну Владиславу было всего шесть лет. Когда она решила стать помощником машиниста, ему «стукнуло» 14. Сейчас Владу уже 17, и он — студент второго курса по специальности «Устройство и ремонт локомотивов». Решение мамы о выборе профессии поддержал, как мужчина.

«Работа ответственная, но домашние дела тоже никто не отменял: приготовить еду, убрать дом. Когда я начала работать в компании, Влад пошел в первый класс. В то время за ним был нужен глаз да глаз: чтобы вместо школы не свернул кататься на горку, чтобы надел шапку, выключил газ дома. Выручали новые технологии — звонки по телефону, видеосвязь», — вспоминает Екатерина Леонтович.

Сейчас парень учится, а в свободные дни подрабатывает. Когда у обоих выдается выходной, Влад с Екатериной предпочитают проводить его дома, за просмотром хорошего фильма. Оба устают, поэтому иногда надо и просто «потюленить» на диване.

«Все друзья сына знают, кем я работаю. Однажды друг Влада ехал в поезде, которым я управляла, и снял меня в кабине на видео. Восторгам не было предела! „Твоя мама рулит поездом! Вот это круто!“ Что ж, полностью с этим согласна» — улыбается помощница машиниста.

Анастасии Матяш 31 год, а ее дочке Ксении — восемь. Свой день рождения девочка отметила прямо в День матери — вот такой подарок.

В ЦППК Анастасия работает с 2012 года: сначала была кассиром-контролером, потом продавала билеты, а затем решила стать помощником машиниста электропоезда и поступила в Московский колледж городского транспорта. В 2021 году начала трудиться уже в новом качестве. На работе познакомилась с будущим мужем, который работает машинистом.

«Когда папа и мама железнодорожники, это значит, что семья может побыть дома в полном составе примерно раз в трое суток. Но когда мы наконец-то собираемся вместе, обязательно находим время поиграть в настольные и логические игры, шашки и шахматы. Любим походы в торговые центры и даже на дискотеки, а еще — экскурсии и катание на коньках», — рассказывает Анастасия Матяш.

Семейство участвует во всех корпоративных мероприятиях ЦППК и любит проводить время с коллегами. Маленькая Ксюша с понимаем относится к тому, что мамы подолгу нет дома — она же управляет целым поездом! Девочка гордится родителями, старается помогать по дому, сама делает уроки и потом приносит их на проверку. Она учится в кадетском классе, занимается гимнастикой и уже показывает спортивные успехи.

«Мы с ней постоянно тренируемся дома. Я занималась хореографией, поэтому растяжка — это наше семейное хобби», — говорит мама-железнодорожница.

А еще, Анастасия и ее муж Артур участвуют в проекте ЦППК «Железная дорога детям». Они рассказывают школьникам о своих профессиях, о работе в компании, о безопасности детей на железной дороге. Такие уроки проводят не только в родном Орехово-Зуеве, но и за его пределами.

После смены помощник машиниста Анастасия Козияткина спешит домой, в городок Балабаново Калужской области. Там ее ждет четырехлетняя дочь Настенька.

Пять лет назад Анастасия пришла работать в ЦППК. Девушке тогда был всего 21 год, и начинала она с работы билетным кассиром. Потом ушла в декрет, вернулась, проработала еще год и решила обучаться на помощника машиниста. Второй год она водит электрички на Киевском направлении.

«Дочка знает, что я управляю поездом. Ей очень нравятся электрички, и в мой выходной мы иногда катаемся. А когда идем в садик мимо железной дороги, Настя задает много вопросов о поездах и машет им ручкой, когда проезжают мимо. Если машинист дает ответный гудок, радости просто нет предела», — рассказывает Анастасия Козияткина.

Одна из любимых игрушек девочки — железная дорога, которую подарила мама. Дедушка с бабушкой иногда даже шутят, что электричек в семье стало слишком много.

Анастасия говорит, что ей легко удается переключаться между статусами машиниста электропоезда и мамы. Пока она едет домой со смены, перестраивается на домашний лад. Если смена была ночной, то утром отводит ребенка в садик и по дороге обе рассказывают друг другу все, что с ними произошло за день.

Недавно Козияткина прошла обучение и получила право самостоятельно управлять подвижным составом. Это значит, что скоро она сможет быть уже не помощником, а машинистом поезда. У ее дочери появится еще больше поводов гордиться мамой.