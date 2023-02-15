Подмосковье 15 февраля 2023, 22:55 Твердый характер и доброе сердце. Операционная сестра со стажем более 40 лет из Видного рассказала о своей работе

Читать 360tv в

15 февраля отмечают Международный день операционной медсестры. Что это за профессия, почему не каждый медик справится на таком посту, рассказала старшая операционная медсестра перинатального центра в Видном Светлана Чурсина.

«Человек, который выбирает профессию операционной сестры, должен быть стрессоустойчив, иметь твердый характер и в то же время мягкое и доброе сердце», — говорит Светлана Чурсина.

Реклама

Женщина посвятила практически всю свою жизнь медицине. Она работает операционной медсестрой 42 года. Даже спустя столько лет она помнит свой первый рабочий день, как будто это было вчера.

Реклама

«Мы вдвоем с хирургом оперировали, хирург был пожилой, девочка у нас на столе. Другой хирург был занят, поступила дорожная травма. И мы вдвоем были, и он забыл очки, он говорит: „Я не смогу наложить кишечный шов, деточка моя, тебе придется это сделать“. И мне пришлось это делать, и все у нас было хорошо», — рассказывает старшая операционная медсестра.

Любое хирургическое вмешательство невозможно без операционной медсестры. Такой специалист — правая рука врача.

Сама профессия довольно сложна. Операционная медсестра должна знать все то же, что и хирург. Колледжи и вузы дают теорию, а вот практике приходится учиться уже в больнице. И тут, как признаются сами сестры, главное — это хороший наставник.

«Их нужно всему научить, научить всему тому, что умею я. Это мое мнение, но мне кажется, они меня любят», — поделилась Светлана Чурсина.

Профессионализм, опыт и любовь Светланы к работе спасают тысячи жизни. А для самоотверженных и стойких медсестер главное, чтобы операция прошла, как по нотам — это и есть главная награда для них.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поможет пенсионеру из Ликино-Дулева попасть на операцию к хорошим специалистам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».