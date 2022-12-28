Подмосковье 28 декабря 2022, 20:46 Твердые отходы в новогодние праздники будут вывозить бесперебойно в Подмосковье

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Региональные операторы и администрации муниципалитетов усилят меры, направленные на бесперебойный вывоз твердых отходов в новогодние праздники.

«Ежегодно в новогодние праздники объем отходов в Подмосковье увеличивается на более, чем 20%, особенно на территориях ИЖС. Многие жители столицы приезжают отмечать Новый год в Подмосковье, и в многоквартирных домах региона объем производимых твердых коммунальных отходов значительно увеличивается», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Он также отметил, что в городских округах установили дополнительные контейнеры. По его словам это поможет исключить образование навалов. В случае невыполнения графика по вывозу твердых отходов, жителям необходимо обратиться по горячим линиям региональных операторов или написать в чат-бот «Чистый Бак».

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С 15 января 2023 года в Московской области стартует экоакция «Подари вторую жизнь своей елке!». После новогодних праздников жители Подмосковья смогут сдать деревья в специализированные пункты приема на переработку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах, направленных на борьбу с несанкционированным сбросом мусора в Подмосковье. По его словам, были приняты законы, которые позволят заметно усилить качество работы по этому направлению.

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