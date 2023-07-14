Подмосковье 14 июля 2023, 11:46 Тверь изучит опыт Подмосковья по взаимодействию МФЦ и Центра занятости населения Фото от ГАУ «МФЦ» Тверская область

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Делегация из Твери оценила подмосковную практику взаимодействия между центрами занятости населения и МФЦ. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Директор «МО МФЦ» Галина Варганова рассказала, что коллегам из Твери представили практику трансформации работы Центра занятости населения. Очный прием был полностью переведен в МФЦ, а в приоритет взяли цифровизацию и клиентоцентричность.

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Участниками встречи стали представители Министерства экономического развития Твери, МФЦ и Центра занятости населения Тверской области.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.

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