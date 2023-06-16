Подмосковье 16 июня 2023, 13:26 Тувинский этнический центр построят в Подмосковье благодаря соглашению на ПМЭФ Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение о Тувинском этническом центре в Подмосковье

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В Рузском городском округе откроют Тувинский этнический центр. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«Россия богата и сильна своими национальными традициями, народной культурой. К сожалению, не всегда есть возможность отправиться в отдаленные регионы и познакомиться с местными обычаями, кухней, промыслами», — сказал губернатор Подмосковья.

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По этой причине в Рузском городском округе решили построить Тувинский этнический центр площадью 160 гектаров. В нем заработают центры горлового пения, национальной борьбы «Хуреш», ремесел, фудкорт национальной кухни, резиденция шамана и юрточный гостиничный комплекс.

«Такие проекты объединяют людей, позволяют лучше узнать свою страну. Уверен, что жители и гости столичного региона будут с удовольствием посещать этноцентр в Рузе, и он станет новой точкой притяжения туристов», — заявил Андрей Воробьев.

Культура — не единственное направление сотрудничества, которое предусмотрели в соглашении. Подмосковье и Тува поддержат связи в торговле, промышленности, здравоохранении, туризме, науке, работе с некоммерческими организациями и молодежной политике. Владислав Ховалыг сказал, что соглашение позволит усилить экономическое сотрудничество с Московской областью. По его словам, Тува сможет предложить поставки около семи тысяч тонн экологически чистого мяса ежегодно, туристические направления и лечебные учреждения на минеральных источниках.