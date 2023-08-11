11 августа 2023, 10:55
Астрономический фестиваль пройдет в Черноголовке в августе
Семейный фестиваль астрономии и космонавтики «Тушите свет» пройдет в Подмосковье 26 августа. На нем проведут физические опыты, квесты, дискуссии и другие мероприятия.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, фестиваль состоится в Черноголовке. Для участников проведут выставку, мастер-классы, физические опыты, квесты и наблюдения за небесными телами в телескопы. На фестивале пройдет дискуссия «Астрофизика и искусство», лекции о роли космоса в искусстве и звуковой перформанс. Также гости смогут пообщаться с космонавтами.
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Мероприятие пройдет на базе обсерватории «Ман Импульс» на Школьном бульваре. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
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Черноголовка
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