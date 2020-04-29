Тушение лесных пожаров отработали в Шатуре. Там смоделировали возгорание травы

Учения по борьбе с лесными пожарами организовали в Шатуре. Условия максимально приблизили к реальным: вблизи жилых домов горит сухая трава, а солнце и ветер серьезно усугубляют ситуацию.

Первыми прибывают лесничие. Они принимаются за тушение огня — затем подключается тяжелая техника. Очаг возгорания берут в кольцо. За минерализованную полосу огонь не пройдет.

Но с торфяными пожарами тактика другая. Необходимо изрядно потрудиться, ведь, чтобы потушить маленький горящий клочок земли размером 50 сантиметров, надо залить тонну воды.

Учения проводят регулярно, а в начале сезона по несколько раз — об этой подготовке рассказал руководитель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Мы смоделировали все возможные ситуации — от легкого низового пожара до верхового и ухода огня в торф. Наши сотрудники показали, что готовы к любым развитиям ситуаций Иван Советников.

В этом году пожароопасный сезон в России начался на полтора месяца раньше. Самая сложная обстановка сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье сейчас подобных очагов нет. Возгорания тушат в первые же сутки. Об этом рассказал заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

На место пожара сразу пребывает ближайшее подразделение, затем идет наращивание сил и средств согласно сводным планам тушения Александр Агафонов.

А в Шатуре с начала сезона устранили больше десяти крупных торфяных пожаров. Быстро обнаружить их позволила система видеонаблюдения. Камеры установлены на сотовых вышках, и они могут распознать даже мелкие возгорания на расстоянии 15 километров.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, вскоре помогут беспилотные летательные аппараты с тепловизорами — их в этом году закупят в Подмосковье, чтобы определить возгорания на самых ранних стадиях.