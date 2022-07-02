Турслет на реке Воре прошел в Лосино-Петровском округе

Туристический слет «Воряж» проходит в деревне Савинки Лосино-Петровского городского округа. Участники турслета проводят соревнования по волейболу и футболу, веселые старты, танцуют и поют песни под гитару.

Отдохнуть большой компанией в таком необычном формате решились сотрудники образовательных учреждений, работники культуры, спортсмены и предприниматели.

«Мы иногда говорим о том, как же хочется нам отдохнуть, когда уже для нас сделают праздник. Но мы не можем без этого. Нам нужно творчество, нам нужно „оригиналить“. Сегодня все это придумали, нашили костюмы, хотя приезжали без идей», — рассказала директор ДК поселка Биокомбината Анастасия Черненькова.

«Замечательный формат. Чем лучше отдыхаем, тем лучше потом работаем», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

«Свежий воздух, физическая активность, позитив, солнце. Все это способствует улучшению здоровья и состояния как душевного, так и физического», — поддержал туристов глава округа.

В планах у туристов в следующем году снова приехать отдыхать на берега реки Вори.