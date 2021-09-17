Турпотенциал Подмосковья представили на избирательных участках в четырех округах

В Подмосковье, на избирательных участках в Красногорске, Химках, Одинцове и Балашихе, разместили буклеты и информационные лифлеты о турпотенциале региона. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Из брошюр избиратели смогут узнать о наиболее интересных местах для поездок в Подмосковье, о лучших маршрутах, народных промыслах, почерпнуть идеи для экстремального отдыха и изучить музейную карту Московской области.

Также во многих муниципалитетах Подмосковья организованы ярмарки.

В Московской области сегодня стартовали трехдневные выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы, а также семь выборных кампаний в советы депутатов городских округов. Всего в регионе открыто свыше четырех тысяч избирательных участков.