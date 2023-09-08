Подмосковье 08 сентября 2023, 23:14 Туроператоры посетили Подмосковье в рамках инфотура по маршруту «Государева дорога» Министерство культуры и туризма МО

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Представителей федеральных туроператоров познакомились с туром по маршруту «Государева дорога» через Московскую область. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Участники побывали в музее-усадьбе Середниково в Солнечногорске. Она является объектом культурного наследия федерального значения.

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«В усадьбе проводил детство Петр Столыпин, выступали Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин, гостили художники Валентин Серов и Константин Юон, в 1829–1832 годах на летние каникулы приезжал юный поэт Михаил Лермонтов», — уточнили в министерстве.

Также туроператора посетили усадьбу Шахматово, где писал стихи Александр Блок. Первый день тура завершился вечерней обзорной экскурсией по городу Клин.

«Государева дорога» — первый национальный межрегиональный туристический маршрут по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям.

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