Туроператоры получат субсидии за привлечение людей на отдых в Подмосковье

Комитет по туризму Московской области начал отбирать заявки на получение субсидии на возмещение затрат туристским организациям, которые работают в регионе. Речь идет о тех операторах, которые привлекают россиян на отдых в Подмосковье.

«В целях развития внутреннего туризма и увеличения внутреннего туристского потока на территории Московской области подмосковным комитетом по туризму разработан проект по предоставлению субсидии организациям, осуществляющим туристскую деятельность на территории Московской области в качестве туроператора (далее Порядок — прим. ред.)», — сказано в сообщении пресс-службы комитета.

Субсидии ждут туроператоров, которые обеспечивают туристский поток из регионов Российской Федерации по маршрутам в Московской области. Выплаты будут предоставлять на основании соглашения, которое комитет по туризму Московской области и туроператоры заключили по типовой форме, установленной Министерством экономики и финансов Московской области.

Подать заявку можно с 4 августа по 3 сентября в комитете по туризму Московской области. Для получения разъяснений по вопросам подготовки заявок на участие в отборе в 2021 году можно обратиться к сотрудникам комитета:

• Замковой Наталии Николаевне — главному инспектору сектора взаимодействия с субъектами туристской индустрии, телефон: 8 (498) 602-28-22, доб. 48016;

• Калугиной Валерии Владимировне — начальнику отдела кластерного развития и туристской инфраструктуры, телефон: 8 (498) 602-28-22, доб. 48011;

• Саленко Оксане Анатольевне — начальнику сектора взаимодействия с субъектами туристской индустрии, телефон 8 (498) 602-28-22, доб. 48015.

Также по всем вопросам можно написать на электронную почту: tourizm@mosreg.ru.

Для получения субсидии туроператор должен соответствовать всем требованиям к участникам отбора и предоставить перечень документов, подтверждающий фактически произведенные затраты, расходы.