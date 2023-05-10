Подмосковье 10 мая 2023, 16:33 Турниры по фехтованию и фигурному катанию прошли в Химках

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Региональные турниры по фехтованию и фигурному катанию прошли в Химках. Местные спортсмены выиграли девять медалей.

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор».

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В состязаниях по фигурному катанию успешно выступили воспитанницы химкинской спортшколы по зимним видам спорта.

Победительницей турнира стала химчанка Антонина Хапланова. Анна Рябова и Мария Молодыко также поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Второе место в разных возрастных категориях заняли Евдокия Герасимова, Мария Щербакова, Дарья Кузнецова и Альбина Гибадуллина. Софья Тимофеева получила бронзу.

Кроме того, в «Новаторе» прошел турнир по фехтованию на шпагах среди юниоров Подмосковья. Там выступили около 155 спортсменов. Александра Черкасова из Химок на соревнованиях стала третьей среди девушек.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» в Химках открыли программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2021 году.

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